台中市府地政局長吳存金強調，若發現有建商未取得建照就賣房，一定發現就開罰、且以最重法令裁罰。(林欣儀攝)

台中市日前傳出有建案尚未取得建築執照、卻已經銷售一空的「賣紅單」情況，使得「紅單」爭議再度浮上檯面。台中市地政局指出，近來配合內政部進行大規模稽查，未發現紅單問題，但有3家建商使用不符規定的「預售屋定型化契約」；代銷業者則對於有人賣紅單的情況也很傷腦筋。

提到紅單問題，中華民國不動產代銷經紀商業同業公會全國聯合會副理事長謝坤成說，房地產熱度越高、紅單銷售就越熱絡，但賣「紅單」實際影響真正想購買房子的消費者權益，且未來容易衍生許多糾紛，身為代銷業者、避免讓真正未來屋主吃虧，他堅決反對賣紅單。

「房地產是民生必需品、絕非奢侈品！」謝坤成強調，因為屬於民生必需，當然就不應該被炒作；台中市近來房價漲，主因土地價格昂貴且營造成本高；房市持續升溫則是因為台商回流、定存解約等8大資金全到位。

謝坤成不諱言的說，最近有不少看房的消費者表明擔心買到紅單、或是質疑為何自己買的房子較貴，確實造成代銷業者困擾，建議民眾購滿時應看清楚合約內容、確實了解付錢方式，避免買到紅單。

而為避免紅單問題引發負面效應，內政部首度將預售屋稽查從地方提升至中央層級，上月底開始統合六都、針對23起建案進行大規模聯合稽查；台中市府地政局長吳存金強調，此做法主要宣示政府導正交易秩序的決心，而台中市雖未查獲紅單買賣，卻發現有3家業者使用不符規定的「預售屋定型化契約」，當下即要求建商限期改正。

吳存金提醒，建商在販售預售屋時，不應以發布不實消息、舉辦銷售慶功宴等偽造銷售成績的方式，避免引發民眾誤解；尤其禁止在未取得建築執照前進行銷售、也就是所謂販售「紅單」的行為，同時禁止簽訂假合約、藉以炒作房價，若以上情況被查獲，將以最重法令裁罰，尤其針對紅單的部分絕對一發現就開罰。

(中時 )