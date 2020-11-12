農委會指國民黨公布的「萊豬顫抖影片」是假消息，國民黨上午開記者會日公布影片來源細節，對農委會公開提出「五問」，並反問除了國民黨要被關三天，蔡英文、蘇貞昌等過去說過瘦肉精有害的民進黨人士，以及馮世寬等不吃萊豬的部會首長，是否也要全部抓起來關三天？

國民黨文傳會主委王育敏、革實院長羅智強指出，這支影片引用自國際非政府組織動物展望「Animal Outlook」，拍攝地點在美國明尼蘇達州Quality Pork Processors（QPP）屠宰場。此外，「路透社」曾報導該屠宰場豬隻是使用萊克多巴胺，影片內容提及豬隻餵食萊克多巴胺出現副作用，上述都是有憑有據的來源，請問農委會影片中何處為假消息？

國民黨表示，影片中有關萊克多巴胺引發副作用的相關畫面也曾由非政府組織「台灣動物社會研究會」引用。國民黨也公布台灣動物社會研究會陳玉敏副執行長對於影片素材的文字說明如下：

科學上，本來沒有辦法證明某隻豬某一段時間的行？是瘦肉精造成的，只能掌握這個場所有使用瘦肉精，豬隻的行？符合科學研究顯著的結果。這支影片是由美國動保團體提供。

1.2015年在美國明尼蘇達州 Quality Pork Processors（QPP）屠宰場的調查。

2.QPP公司的豬隻有餵食瘦肉精，他們屠宰場也接受有餵食瘦肉精的豬前來屠宰。

3.2015年美國銷往中國大陸的豬肉，QPP公司與其他31家屠宰場都不被許可。

國民黨也公開對農委會提出五問：

1.QPP是不是在2015年曾使用瘦肉精的肉廠？

2.QPP宰殺的豬隻是不是有餵食瘦肉精？

3.影片是不是拍攝QPP的畫面？

4.萊劑會不會造成豬隻情緒躁動、骨骼脆弱？

5.最後一個問題，憑什麼說這是假消息？哪一句假？哪個畫面假？

國民黨強調，在野黨本於職責揭發萊豬真相，想請問農委會主委陳吉仲，如果使用萊克多巴胺的豬隻絕對安全，毫無副作用，為何台灣目前仍禁用瘦肉精？請蔡政府向國人釋疑。

羅智強也說，民進黨說假消息要關三天，好大官威，是要把江啟臣等國民黨從政同志全部關三天，「我們讓你關三天沒關係」。國民黨引用海外組織的影片，是否把海外組織抓來關三天；過去民進黨一路主張瘦肉精會有害人體的副作用、比喻為吸毒的政治人物，包括蘇嘉全、陳歐珀，以及曾說堅持「牛豬分離」的蔡英文、蘇貞昌現在跳票，這些人是否都是假消息，全部要抓起來關三天。

他也點名說，馮世寬、潘文忠、嚴德發等不讓榮民、學生及軍人吃的官員，都要關三天，過去陳時中說拚著烏紗帽也不同意瘦肉精，現在的陳時中是否也要把過去的陳時中關三天？

(中時 )