館長（陳之漢）8月遭槍擊，身中3槍送醫急救，所幸治療後無生命危險，目前已經出院在家修養，對於台灣治安亮起紅燈，讓他在直播提到「連出門吃碗麵都不敢」，甚至出門要有保鑣防身，此舉引來外界嘲諷，不過律師林智群跳出來緩頰，呼籲大家不需要嘲笑館長，畢竟換做自己碰到，絕對沒辦法做得更好。

律師林智群表示每當台灣發生重大刑案時，新聞會鋪天蓋地大肆報導，導致讓人有種台灣治安很差的錯覺，不過館長這次身分是「受害者」，想要他在身中3槍後還要直呼台灣治安很好，根本是毫無說服力，此外館長在直播提到「連出門吃碗麵都不敢」，對此他表示這是罹患「創傷後症候群」，換做自己遭遇到館長相同的事情，絕對也是好一陣子不敢出門吃麵。

此外，林智群也強調畢竟都是血肉之軀，承認自己會害怕，沒什麼好丟臉的，希望外界能將心比心，毋需嘲笑館長，畢竟換做若是自己碰到了，相信絕對沒有辦法做得更好。

對此網友留言：「創傷症候群可大可小，外人別說什麼比較好」、「會譏諷嘲笑的人本身就很有問題，當人太可惜了」、「如果台灣治安不好，世界上也沒幾個國家可以說治安好了」。

(中時新聞網)