電動車新秀Rivian兩款新車 16日開放預購 12:302020/11/12 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電動車業者Rivian 11日（周三）宣布首款電動皮卡車與休旅車將開放預購，兩款車預計明年交車。 Rivian表示，電動皮卡車R1T與休旅車R1S各定價7.5萬美元與7.75萬美元，續航里程皆達300英里。自11月16日啟動預購，買家可選擇顏色、電池續航里程以及輪胎款式。 獲得亞馬遜、福特投資的電動車新秀Rivian指出，預計RIT車款2021年6月在美國開始交車，RIS則於明年8月起交車。 (工商 ) #Rivian #電動車 #交車 #開放預購 #電動皮卡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》BMW推iX電動休旅車 將續參與行動服務 10:502020/11/12 財經 BMW iX 旗艦電動車登場：華麗運動休旅有 600＋ 公里續航力，2021 年底上市 11:102020/11/12 汽車情報-汽車新聞 《期貨》期交所109年H2新品及制度調整線上宣導說明會 今日開跑 07:442020/11/12 財經 不再讓貿易商專美於前，Toyota Sienna 第四代「近乎零時差」11／24 先行抵台預賞 10:432020/11/12 汽車情報-汽車新聞 《國際產業》賓士柏林廠長 投靠特斯拉陣營 11:242020/11/12 財經 毛利率、營益率、淨利齊創高 華碩大驚喜 Q3海賺百億 04:092020/11/12 財經要聞 期交所線上說明會 今登場 04:092020/11/12 證券．權證 捷元代理微軟兩款XBOX新機 04:092020/11/12 產業特刊 統一獅奪冠感謝球迷 14日台南尚勇遊行路線公開 12:142020/11/12 體育 衝刺電動車散熱事業 聚鼎 募資規模上看8.06億 04:092020/11/12 證券．權證 財經熱門新聞 疫苗來了又怎樣 專家爆美元災難還沒完 - 財經 拜登比川普更凶狠 制裁華為還有殺手鐧？ - 要聞 蘋果自研M1處理器系列Mac為何不降價？德銀竟歸責台積電 - 財經 救命疫苗變股市毒藥？華爾街大咖驚爆大危機 - 財經 北京最後通牒 驅逐不塑之客 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。