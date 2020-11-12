電動車業者Rivian 11日（周三）宣布首款電動皮卡車與休旅車將開放預購，兩款車預計明年交車。

Rivian表示，電動皮卡車R1T與休旅車R1S各定價7.5萬美元與7.75萬美元，續航里程皆達300英里。自11月16日啟動預購，買家可選擇顏色、電池續航里程以及輪胎款式。

獲得亞馬遜、福特投資的電動車新秀Rivian指出，預計RIT車款2021年6月在美國開始交車，RIS則於明年8月起交車。

(工商 )