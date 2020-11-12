這些「畢業生」都是美沙冬替代療法合併C肝的藥癮個案。(吳建輝攝)

外界時常對他們抱有負面的刻板印象，但事實上他們與一般人無異，只要經過治療，同樣能獲得健康安穩的人生。(彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真)

毒癮是罪還是病？衛生福利部彰化醫院12日舉行一場「別開生面」的畢業生返校活動，所有參加者捲起袖子抽血、填問券，與曾經幫助過他們的醫護人員相見歡，他們都是美沙冬替代療法合併C肝的藥癮個案，在接受藥癮戒治時，同時治療C肝，彰化醫院肝膽腸胃科主任楊智超說，能陪伴他們走過人生低潮，並且獲得嶄新健康的人生，相當美好。

12日上午彰化醫院聚集上百位已治好C肝的藥癮者，返回檢驗肝功能，因彰化醫院今年初針對美沙冬替代療法者，進行C肝檢驗，發現他們病毒陽性率高達80％，是屬於C肝特殊高危險族群，因此啟動跨科合作，今年已做到96％的治療率。

畢業生小雲就說，治療過程不易，但是他現在已經沒有藥癮，連C肝病毒也都沒有了，真的很感謝醫護人員的陪伴與鼓勵；小龍也說，沒想到戒治藥癮同時還能治療C肝，現在他已經準備好面對他全新的人生了。

楊智超表示，藥癮者在經濟狀況的考量下，通常不太能請假到醫院治療，既然都願意前來治療了，中斷的話相當可惜，所以醫院特別加開7點半的早安門診，讓患者可以在上班前就能完成療程，今年檢驗的210人中，有151位為C肝病毒陽性者，目前已經有145人完成治療。

楊智超說，政府宣示2025年要消滅C肝，藥癮者當然也不能受到忽視，外界時常對他們抱有負面的刻板印象，但事實上他們與一般人無異，只要經過治療，同樣能獲得健康安穩的人生。

(中時 )