亞系外資出具最新報告，看好IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電(8046)受惠市場供給吃緊狀況加劇，帶動ABF和BT載板出貨量和毛利率看升，將明後2年每股盈餘預期分別調升15％、9％，評等自「劣於大盤」調升至「優於大盤」、目標價自117元調升至145元。

南電今（12）日股價開高後震盪穩揚，最高上漲3.08％至134元，截至午盤維持逾1％漲幅。三大法人上周合計買超南電達1萬5901張，本周雖見調節賣超，合計仍偏多操作、買超達5335張。

南電10月自結合併營收36.02億元，月增3.17％、年增達21.55％，改寫同期次高。累計前10月合併營收311.28億元，年增23.12％，續創近9年同期高點。亞系外資指出，在iPhone和車用需求強勁帶動下，南電第四季營收季減率估自雙位數收斂至個位數百分比。

而欣興因山鶯廠火災致使產能下降，南電預期明年上半年載板供給將吃緊。由於淡季BT載板稼動率提升及ABF載板客戶轉換順利、報價看漲有利帶動毛利率提升，亞系外資預期預期南電ABF載板毛利率將提早一季、在明年第二季回升至今年第三季高峰。

展望後市，亞系外資對ABF載板產業展望維持樂觀，並預期供需吃緊狀況將至少持續至2022年底，並指出南電為台灣最純正的ABF載板概念股，約50％營收及超過80％獲利來自ABF載板貢獻，將使公司在產業上行趨勢中受益最大。

同時，亞系外資預期，由於主要美國客戶正進行設計變更，對系統級封裝（SiP）需求大增，2019～2022年營收年複合成長率（CAGR）估達52％，看好南電的BT載板業務亦可望同步受惠。

基於ABF和BT載板的出貨量和毛利率看升，亞系外資將南電2021、2022年每股盈餘預期分別調升15％、9％，並將評等自「劣於大盤」調升至「優於大盤」、目標價自117元調升至145元。

對於為何僅調升至「優於大盤」而非先前的「買進」，亞系外資認為，隨著中國大陸基地台訂單流失影響漸趨明朗、訂單報價看漲提升毛利率趨勢，使南電每股盈餘預期存在上調空間，但目前股價仍接近周期高峰，對於在此位階的風險收益狀況仍不完全滿意。

(時報資訊)