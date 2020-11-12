美國螺絲及螺帽通路大國鋼(8415)今年營運仍相對穩定，每一季都保持獲利，第三季單季每股淨利0.21元；今年因疫情影響銷售，前三季營收規模下滑逾二成，前三季淨利年減約38.6%，每股淨利0.56元。

大國鋼主要為美國市場，螺絲及螺帽占營收比重逾7成，並且為母公司大成鋼從事鋁製品買賣，占營收比重約25%。

大國鋼今年前三季營收117.22億元，年減23.88%；毛利率逆勢年增3.59個百分點至28.92%；營業淨利11.37億元；業外有匯損等不利因素，整體業外淨損3.67億元；歸屬於母公司累計淨利5.71億元，每股淨利0.56元。

隨著美國市場銷售回溫及價格回穩，大國鋼第三季營收35.51億元，毛利率上升至31.88%；營業淨利4.14億元，歸屬於母公司淨利2.14億元，每股淨利0.21元。

大國鋼10月營收12.11億元，年減20.7%，前10月營收12,934億元，年減23.59%。

(時報資訊)