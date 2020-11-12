記憶體品牌宇瞻(8271)搶攻電競領域，看準高階客製化水冷電競整機市場需求，旗下電競品牌ZADAK將舉辦線上新品發表會，發表最新水冷機殼，瞄準DIY裝機玩家。

宇瞻表示，此款MOAB II Elite高階機殼是將水冷管及水箱整合於機身內部，具有專利模組化設計並獲得台灣精品獎；同時將介紹SPARK AIO一體式水冷與多款記憶體，以及展示與知名改裝玩家AK Mod和MODS BY BENQ合作之改裝作品。

宇瞻旗下高階電競品牌ZADAK，13日晚間10點將在ZADAK官方Youtube舉辦線上新品發表會，零時差向各地消費者近距離展示世界最輕巧、獲得台灣專利及精品獎肯定的MOAB II Elite水冷機殼，鎖定水冷散熱市場；以及高效靜音一體式水冷散熱器SPARK、電競記憶體和SSD，號召全球玩家共襄盛舉。

ZADAK今年推出的MOAB II Elite旗艦水冷機殼內建鋁鎂合金水道板，將水冷管及水箱整合於機身內部，模組化的設計已取得台灣發明專利(I700981)，產品獲2021台灣精品獎的肯定。

SPARK AIO則是ZADAK鎖定CPU水冷散熱市場的主打產品，搭載高品質風扇與水冷排，並與二代ARGB燈光輝映。

(時報資訊)