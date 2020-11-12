許傳浩得知老翁特別寫信來道謝，感到相當驚訝，沒想到會收到感謝信，讓他覺得非常意外及窩心。（姜霏翻攝）

嘉義市一名69歲的官姓老翁，因手機門號遭盜用列為詐欺案件關係人，5日搭車北上至桃園市政府警察局大園分局製作筆錄，返家時卻因身上的錢不夠無法搭車，偵查隊警員許傳浩得知後自掏腰包借了1千元給老翁，讓他能順利返家，暖心的舉動令老翁相當感動，事後特別寫感謝信，希望能表揚好心的員警。

官姓老翁在信中寫道，因其手機門號遭盜用，在警方的通知下，5日至大園分局偵查隊製作筆錄，但從桃園高鐵站搭計程車到分局的途中，司機疑似繞路向他多收了3、4百元車費，導致他錢不夠回家，警員許傳浩得知後二話不說，直接借了他1千元並說無須償還，讓他相當感動，因此特別寫這封信，除了感謝分局長領導有方，也希望好心的員警獲得表揚。

許傳浩得知老翁特別寫信來道謝，感到相當驚訝，許員表示老翁獨居在鄉下，靠著國民年金及打零工過活，經濟狀況不佳，連搭車北上的錢都是向朋友借的，因此在聽聞老翁沒錢返家後，便抱著熱心助人的心借錢給老翁，沒想到會收到感謝信，讓他覺得非常意外及窩心。

大園分局長吳明彥表示，許傳浩從警2年，工作認真且熱心助人，表現值得讚許，將提報警察局週報公開表揚，也期許每位員警都能秉持同理心為民服務

(中時 )