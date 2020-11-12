花蓮歷年累積出土古物高達數萬件，目前平均存放在縣內3處及中央研究院歷史語言研究所、台灣史前文化博物館等地，花蓮縣文化局日前獲補助籌設花蓮唯一的「考古文化館」去年底正式完工，外界關注何時開放民眾參觀，文化局表示，預計明年1月試營運，農曆年前正式對外開館。

花蓮縣考古博物館位於壽豐鄉豐山村，為史前玉文化的原料區豐田玉礦區，並鄰近支亞干遺址、重光遺址等史前大型玉作坊遺址。文化局獲文化部補助7千多萬元，將舊豐田市場老舊空間翻新，進行博物館修繕、改建及展示工程計畫。

歷經3年籌備施工，博物館去年底正式完工，備受縣民關注，花蓮縣議員張懷文今質詢關心開館進度，及營運後周邊停車空間，她建議，整合地方豐田玉特色，連結活化地方產業，帶動玉石人文內涵並兼顧觀光發展。

文化局長吳勁毅回覆，博物館因為是由豐田市場改建，工程十分複雜，目前正進行完工驗收，預計年底拿到使用執照後，明年1月試營運，農曆年前正式對外開館；停車空間部分目前已經承租館前空地供小客車停車，大客車部分仍在規劃中。

吳勁毅說，博物館主要優先處理縣內60萬件考古標本，完成入庫典藏，同時與存放在他處的古物，進行數位資料庫連結，現在手邊的古物已足在館內規劃「陶器」、「玉器」2大主題特展。

針對未來館內導覽，吳勁毅說，博物館先前已與牛犁社區發展協會合作，培訓30多名解說人員，並設計相關教案，1月份會邀請民間、學生團體等不同對象進行參訪測試；未來也會融入豐田玉手作，與玉石工坊連結，帶領民眾DIY復刻古物作紀念，開發多元周邊商品。

(中時 )