台中市議會交通地政委員會今天審查觀光旅遊局明年度預算案，市議員陳淑華說，觀光旅遊局預算從今年9億9千多萬元，明年鋭減為5億4千多萬元，減少4億5千萬元，減少約45％；業務項目大幅度減列，難道市府對觀旅業務不重視？觀旅局長林筱淇說，因今年舉辦台灣燈會市府編列配合款及部分建設工程已陸續完工，明年度預算才大幅減少。

陳淑華指出，現正值疫情期間，各縣市無不卯足全力推展國旅觀光，吸引國民旅遊，以提振受疫情衝擊的觀光旅遊業；台中市大幅減列觀光推展業務，大幅減列觀光預算，讓受疫情影響的行業沒有受到照顧，市府是不重視還是搞不清楚要做什麼呢？

陳淑華說，觀旅局明年預算大減45％，明年卻有將近1.7億預算集中在自行車道及步道，在執行上卻常常被民眾詬病無法串連、或是常常損壞等問題，觀旅局對自行車道及步道的施設與維護應該加強；從觀旅局明年預算的編列，看不出在後疫情時代，拼觀光的決心與效益。

林筱淇表示，台中市因今年舉辦台灣燈會市府編列配合款及部分建設工程已陸續完工，明年度預算才大幅減少；該局會著重自行車道及步道預算，因很多地方人士及市議員爭取要建設，加上自行車道及步道民眾使用率高，明年才會編列1.7億預算新闢自行車道及維修步道。

觀旅局長林筱淇說，因今年舉辦台灣燈會市府編列配合款及部分建設工程已陸續完工，明年度預算才大幅減少。（陳世宗攝）

(中時 )