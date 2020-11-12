儘管今年新冠肺炎疫情讓許多活動延期或取消，台灣防疫有成，讓大家可以正常生活，中華民國羽球協會為了讓選手有更多比賽舞台，首度舉辦大專超級盃，並DAIKIN大金空調冠名贊助，首創5戰3勝的「七分賽制」和「極速三對三」都是是相當有趣的競賽方式。

今天出席記者會的「羽球王子」王子維、男雙好手王齊麟、盧敬堯與楊博涵，都表示平常訓練有接觸過三對三，王子維笑說：「平時恢復時會做些三對三對抗調整，球速快很刺激，平常我是單打為主，三對三因為有搭擋，跑動範圍不大，或許體力上比較不累，但反應真的要很快。」

楊博涵則說：「之前只有在中國大陸聯賽看過三對三進行正式比賽，不然平常主要都是打好玩的，至於到時候比賽會跟誰搭擋，還會再討論看看，但蠻期待的。」

大會表示，這次的七分制不會有「丟士」，就是看哪一方先拿到第7分，因此勝負就在轉眼間，楊博涵回應：「這樣變數就大了，一個失誤可能就會斷勝利機會。」王子維說：「這應該是我成為職業選手後第一次打七分制，或許需要適應一下，畢竟節奏會比一般比賽更快，勁量不能有慢熱的情況，不然兩個失誤整局就快掉了一半分數。」

(中時 )