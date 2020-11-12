吉茂(1587)第3季本業獲利繳出創新高表現，第4季目前產能滿載，大陸廠24小時加班趕工，公司指出，目前公司選擇性接單，預期第4季本業獲利可望維持新高附近表現，法人估計今年每股獲利上看2.5元以上。

吉茂第3季營收5.12億元，毛利率達27.9％，創史上最高，主要營收規模擴大，營業利益0.58億元，也創歷年新高，稅後淨利0.37億元，每股盈餘0.56元。累計前3季稅後淨利1.39億元，每股盈餘2.12元。

公司10月營收1.87億元，年增53％，創歷年次高，第4季目前產能滿載，公司已經在台灣及南京工廠增購設備，在年底前陸續裝機，預計明年農曆年後，兩岸招工較容易，新產能將會開出，以紓解目前供需吃緊狀態。公司現階段選擇性接單，也暫停開發新客戶，並部分訂單移轉，法人推估，11月及12月營收可望維持1.7億元上下的高檔水準。

在毛利率部分，第2季開始受惠訂單移轉效益及規模生產減少待機換模、換線時間，整體毛利率表現較同期大幅提高7個百分點。吉茂營收外銷為主，第3季台幣兌美元升值影響，吉茂有毛利提升基礎，於進、銷貨美元部位互抵後，匯兌損失僅122萬元，相較競爭同業受匯率影響情形，台幣貶值對整體獲利影響不大。

吉茂今年積極搶攻美國市場，於客戶交期、品質控制得宜，在AM汽車水箱市場知名度快速竄升，兩岸產能皆滿載，在訂單充足、產能充足情況下，法人預期公司明年每季營收及獲利能維持今年第3季的高檔表現。而吉茂南京工廠第二條鉛銲爐將於本月底試車、明年正式參與量產，月產能將可再提升6～8萬顆，公司也計畫增設第三地工廠，不排除在墨西哥設廠的可能性。

歐洲AM市場方面，吉茂與歐洲主力客戶仍持續合作進度，已完成多款大型水箱合作開發送樣，期待明年歐洲疫情穩定即可挹注大型水箱銷售業績；同時汽車冷凝器明年下半年亦將完成與Denso天津廠製造交接，未來冷凝器銷售將會仿照汽車水箱成長模式，預計明年下半年逐漸發酵，法人估計明年每股獲利仍將超過2元，本業獲利持續創高。

(時報資訊)