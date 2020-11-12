德國漢莎航空周三指出，已經與工會團體Verdi達成協議，公司刪減2億歐元人事成本，以換取在2021年不進行強制性裁員。

漢莎航空在上周曾警告，第四季燒掉的現金將比第三季多，歐洲進一步的管制措施將影響到該季業績表現。

旅遊業預期在2025年前都不會達到疫情前水準，歐洲許多航空公司分別出現裁減航班、機隊、工作人員。

漢莎航空人資主管表示，對於刪減地勤人員的成本邁出重要一步，但是不能減緩危機管理的工作。

漢莎的2.4萬名地勤人員將在截至2021年底前，放棄兩個年度的聖誕節獎金和休假獎金。公司也將刪減政府對短期工作人員的補貼。所有這些措施將砍去人事成本的大約一半。

另一方面，漢莎也承諾到2021年不進行強制性裁員，但是仍會推出部分退休和自願性裁員計畫，直到2022年1月，那時政府的補貼也將結束。

周三的稍早，漢莎航空的機師工會代表提出了4.5億歐元的成本刪減計畫，將今年底到期的削減薪資和退休金計畫，延長到2022年6月。漢莎共有5000名機師，目前皆獲得短期補貼。

(時報資訊)