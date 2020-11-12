經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)走出新冠肺炎疫情陰霾，2020年第三季獲利谷底反彈、以1.17億元改寫歷史第3高，每股盈餘（EPS）1.66元。公司看好在同店營收持續成長、展店效益顯現帶動下，可望帶動第四季營運維持「雙升」成長表現。

柏文第三季合併營收達9.94億元，季增19.3％、年增10.71％，自近7季低點反彈、改寫歷史新高。毛利率30.26％、營益率15.98％，雖低於去年同期31.84％、17.86％，但較第二季26.82％、9.3％的近3年半低檔顯著彈升。

在營收規模創高、本業獲利強彈，配合業外虧損減少下，柏文第三季歸屬母公司稅後淨利1.17億元，季增達1.26倍、年增2.26％，改寫歷史第3高。受股本膨脹影響，每股盈餘1.66元，自第二季新低0.73元強彈、但略低於去年同期追溯調整後的1.68元。

累計柏文前三季合併營收27.01億元、年增3.34％，創同期新高。惟因第二季營運偏弱，毛利率30.16％、營益率14.47％，為近3年同期低點。歸屬母公司稅後淨利2.82億元、年減18.75％，仍創同期次高，每股盈餘4元，低於去年同期追溯調整後的5.07元。

柏文表示，第三季營運已擺脫新冠肺炎疫情衝擊，在同店營收成長及展店效益顯現下，使當季健身及娛樂服務收入達6.03億元，季增20.49％、年增7.79％，教練課程的運動保健服務收入3.52億元，季增21.36％、年增21.81％，帶動本業獲利大幅度反彈。

至於前三季營運表現偏弱，柏文表示，主要受到新冠肺炎疫情影響，以及台中中科廠受所在商場訴訟影響而自6月停業所致。不過，相關影響已逐漸消弭，前三季健身及娛樂服務收入16.56億元、年增1.89％，運動保健服務收入9.18億元、年增7.48％，均已恢復成長。

受連假較多影響來店體驗人數、教練課程執行率較低影響，柏文10月自結合併營收3.24億元，月減3.78％、年增6.9％，仍創歷史第4高。累計前10月合併營收30.25億元、年增3.71％，續創同期新高。

展望後市，柏文認為，第三季配合「振興券」、「動滋券」祭出的優惠方案行銷活動效益，將在第四季完全顯現，同時新竹市西大廠已於10月底投入營運。隨著同店營收持續成長、展店效益逐漸顯現下，預期第四季營運可望維持「雙升」成長趨勢。

柏文明年規畫在6都及新竹市、嘉義縣合計新增10處「健身工廠」營運據點，其中9處均位於人口集中的都會區，看好將挹注較強營收成長動能。同時，柏文將加大商品銷售力度、推出創新商品與服務，加上今年基期較低，看好明年營收成長動能可望顯著躍增。

(時報資訊)