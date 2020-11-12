台大陸生死亡 教育部：將協助家屬入境 12:552020/11/12 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部將協助台大死亡陸生的家屬來台。（林志成攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台大一位陸生在宿舍中死亡，教育部表示，目前該生在台家屬已協助處理後續事宜，教育部將與陸委會、海基會持續保持聯繫，提供該生家長或親屬在入境及檢疫相關事宜之必要協助。 之前馬來西亞籍女學生遇害，他們的父母來台，是比照外交泡泡模式，採專人專車、每3天採檢一次。這次台大陸生家屬若要來台，教育部、陸委會及海基會也將給予必要協助。 (中時 ) #教育部 #家屬 #陸生 #陸委會 #海基會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《生醫股》生達Q4業績將攀全年度高峰 07:432020/11/12 財經 台大期中考周3天內2學生輕生 知名教授PO文：無法相信 08:512020/11/12 社會 台胞施打疫苗 國台辦將妥善安排 04:092020/11/12 生活新聞 專家傳真－地方創生 挖掘官田烏金 04:092020/11/12 專題周報 醫師前進清華 跨域博碩士發光 04:092020/11/12 地方新聞 28歲女打完流感疫苗命危 裝葉克膜等換心 11:302020/11/12 生活 輝瑞受試者曝副作用 如嚴重宿醉 04:092020/11/12 生活新聞 《光電股》明基材產學合作 培育矽水膠隱眼視光人才 10:162020/11/12 財經 台大陸籍碩士生宿舍尋短 生前桌上留關鍵8字 10:532020/11/12 社會 富邦挺體育 6公司獲運動企業認證 04:092020/11/12 財經焦點 生活熱門新聞 邁邁拒簽沒用！高市三讀瘦肉精零檢出 綠氣炸：藍應向高雄人道歉 - 生活 到好市多買「一箱30包」餅乾...他打開一看傻眼 網：下個客人慘了 - 生活 28歲女打完賽諾菲命危 裝葉克膜等換心 - 生活 雙鋼印出包首例！國家隊業者賣黑心醫用口罩 每月多賺千萬 - 生活 雙11好市多買啥最划算？達人曝：這2樣入手現折1千 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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