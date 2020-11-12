台大一位陸生在宿舍中死亡，教育部表示，目前該生在台家屬已協助處理後續事宜，教育部將與陸委會、海基會持續保持聯繫，提供該生家長或親屬在入境及檢疫相關事宜之必要協助。

之前馬來西亞籍女學生遇害，他們的父母來台，是比照外交泡泡模式，採專人專車、每3天採檢一次。這次台大陸生家屬若要來台，教育部、陸委會及海基會也將給予必要協助。

(中時 )