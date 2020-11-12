林姓女教師受聘為代理教師，到職日前1天因懷孕陣痛住院，委請家人向校方請產假獲准，未料卻遭勞工保險局以「未到職」為由取消勞保資格。林女認為權益受損提告，台北地院行政庭認為，林女獲發聘書後就與校方成立勞動契約，並經合法請假，應符合投保資格，遂判撤銷原處分，勞保局應准予林女投保。因勞保局未上訴，全案確定。

新竹市立培英國中2018年8月20日替林女申報加保勞工保險，勞保局審查後，發現林女19日就已住院待產，隔日分娩，遂以加保當天未到職為由取消投保資格，已繳1795元保費不予退還，直到同年10月19日產假結束後才受理加保。

林女循序提行政訴訟，主張只要勞動契約存在，女性勞工因懷孕留職停薪，仍可以《勞工保險條例》加保，她身為代理教師，聘期自2018年8月20日開始，雖然19日因陣痛住院，但經校方同意，由 家人辦理到職手續，並依規定申請產假，勞保局應准許她投保。

林女並指，她當天雖然未實際出勤，但因申請產假獲准，就沒有出勤必要，況且教師出勤因配合寒暑假，會有沒出勤卻仍領薪資的情形，若依照勞保局邏輯，難道教師寒暑假期間要先行退保，開學後再加保？顯與常情不符。就算法院認定她不能投保，也應退還1795元保費。

勞保局抗辯，依《勞工保險條例》等規定，被保險人因傷病請假致留職停薪，得繼續投保或不得退保等，前題是已到職符合加保資格，但林女加保當日並未報到，不符加保資格。

法官認為，校方2018年6月26日公告代理教師甄選，同年7月5日公告林女獲歷史科目正取，林女6日到校完成報到程序，獲發代理教師聘書，雖然聘約8月20日才生效，但雙方已成立勞動契約關係，處於「準備提供勞務」狀態，勞保效力從當天開始起算，並無問題。

法官指出，林女既然已於7月6日報到，受聘為代理教師，就享有產假等權利，校方准予請假，就不影響勞保效力「到職當日」的認定，也可證明雙方符合勞動契約權利義務關係，勞保局取消林女投保資格、不予退費的處分顯然有誤，遂判林女勝訴。

(中時 )