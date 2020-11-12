日前美國輝瑞公司公布新冠疫苗研究，是全球第一篇進入第三期臨床試驗的初步報告，指出疫苗有「超過90%的保護效果」讓全世界振奮，然而急診醫師謝宗學表示，輝瑞疫苗還存在著4個問題未解，且疫苗發展進度很難趕上這波秋冬疫情高峰，嘆道疫情仍沒太多理由可以樂觀。

謝宗學在臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」指出，輝瑞疫苗還存在著樣本數過少、抽血檢查時間與接種疫苗時間接近、未公佈年齡層分析、疫苗保存不易等4大問題。

1.樣本數過少：

謝宗學表示，研究指出44000受試者中一半人接種疫苗，另外一半是生理食鹽水，最後有94位感染新冠病毒，而專家只有將這94位受感染的受試者納入研究，其中真正接種疫苗的人數更少，未來勢必逐步擴大研究人數，才能得知更為全面安全和效果的研究數據。

2.抽血檢查時間點很接近接種疫苗的時間：

謝宗學說，初步報告是接種第二劑疫苗後7天抽血得知，保護力能持續多久未知，若持續時間短，疫苗實用性將大幅下降。

3.未公佈年齡層分析：

年長者染新冠肺炎容易重症，謝宗學指出，若年長高危險族群的疫苗反應不佳，也會降低疫苗的實用性。

4. 疫苗保存方式不易且昂貴：

輝瑞疫苗的運送和保存需要在零下70度「冷鏈」，謝宗學指出，就算國家有錢，也無法短時間內建置大量的冷鏈設備，疫苗的接種效率將無法提升；較貧困的國家更不用說，若沒有國際支持，將因為沒錢購買疫苗繼續被病毒肆虐，成為控制疫情的破口。

謝宗學坦言，聽到疫苗研究有新進展當然開心，但在這些問題沒解決下，疫苗發展進度很難趕上冬季疫情高峰，到明年夏季仍然是疫情爆發的高風險階段，真的沒有太多理由可以樂觀。

(中時新聞網)