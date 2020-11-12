無畏新冠疫情，邁入第六屆的「2020亞洲樂齡智慧生活展」，12日如期在高雄展覽館開展，希望成為「銀光產業」的平台，提供銀髮族生活解決方案，共同帶動銀光產業發展，包括仁寶電腦子公司神寶醫資輔聽器、以及展群福祉事業的迷你電動移位機等70家廠商參展150個攤位。

「2020亞洲樂齡智慧生活展」12日上午11時，在高雄展覽館開幕，由安益集團總裁涂建國、副總裁Robert Campbell、經濟部國貿局高雄辦事處長賴國星、格威傳媒集團執行長鄭儼驥、以及高雄社會局副局長葉玉如等人共同揭幕。

安益集團總裁涂建國致詞指出，儘管面對新冠肺炎（COVID-19）疫情的艱困時期，今年邁入第六屆的「2020亞洲樂齡智慧生活展」，受到產官學界的支持，仍然如期舉行，誠屬不易。

他說，「2020亞洲樂齡智慧生活展」希望能夠扮演一個產業串連的平台，鏈結上中下游相關產業鏈，提供銀髮族群生活的解決方案，預防勝於治療，讓銀髮族活得更健康，進而降低健保、醫療等資源的浪費，進而共創銀光產業發展。

經濟部國貿局高雄辦事處長賴國星表示，我國有個成語叫做五福臨門，長壽和健康是其中2項，由於科技發達、醫療進步，「長壽」這個福，大家都能享有了，因為，我國平均餘命已經超過80歲，接下來的重要課題是，如何活得更健康。

他說，亞洲樂齡智慧生活展連續辦了6年，真的不容易，此一展會的目的就是要在長壽的時代趨勢之下，讓相關產業能夠結合在一起，共創商機，帶動產業發展，因此，「大家一定要多消費」。

仁寶電腦子公司神寶醫資公司，也搶先在「2020亞洲樂齡智慧生活展」，展出今年11月底才要發表的新產品智慧輔聽器，仁寶經理杜俊腎表示，配合展覽主題，打造「青銀共享，身生不息」主題，神寶醫資與聽語學會合作，推廣聽力照護保健，透過神寶醫資輔聽器，降低銀髮族聽力與失智危險因子，聽得更清楚、更健康。

總公司在台中的展群福祉事業，則展示家庭與照護機構需要的迷你電動移位機，業務代表林芷嫻指出，售價8.8萬元的專利移位機，配合政府長照政策，一般民眾可獲得2.8萬元的補助，低收入家庭則可獲4萬元補助。

林芷嫻強調，重症或極度重症者、或是超過80歲以上的長者，無論是上床的就寢、或是搭車與家人出遊，在移動上，是非常不方便的，透過迷你電動移位機，可以增強長者外出的方便與意願。

她說，歐美早在20年前，即已強制規定，長照臥床或是下肢不便者，在照護時，一定要使用移位機，我國目前只是在宣導階段，但，為了長者與照護者的安全，移位機是未來趨勢。

(工商 )