曾演出電影《我的少女時代》的簡廷芮，在10月初宣布結婚喜訊後，今日宣佈懷孕喜訊，也在社群PO出超音波照，開心寫下：「終於可以和大家分享這個好消息，在又驚又喜的狀況下得知了這小生命，很幸運獲得老天給予的禮物，也很期待即將迎接新的身份，賴太太要變賴媽咪了！」。

簡廷芮日前已挑了好日子去戶政事務所登記結婚，在正式變成賴太太，對於身分證上多了一個名字，她直說感覺有點奇怪，但卻也真實地感受到自己真的嫁作人妻。而以結婚為前提交往的兩人，在得知懷孕喜訊時表示：「其實我們兩人一開始真的是驚嚇多過驚喜！」尤其是老公在看到驗孕棒出現兩條線時，還一臉看不懂的樣子，也是讓簡廷芮好氣又好笑。

升格變成媽媽的簡廷芮，還在適應身份上的轉變，也說：「身體徵狀是最先告訴我，我已經不是一個人了。尤其是會開始想吐、愛吃酸或是平常不吃的東西，這段時間也非常謝謝老公貼心的陪伴。」

簡廷芮宣佈懷孕。（藝和創藝提供）

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