新冠肺炎衝擊全球經濟，企業在疫情缺工及斷鏈影響下，已全面評估加速引進機器人，連帶推進機器人技術和智慧自動化系統的發展，工研院最新研發的「七軸驅控整合式關節機器手臂」，可靈活轉動，提供類人作業能力，將能協助產業，因應市場挑戰。

工研院機械所所長胡竹生指出，進入後疫情時代，分散生產基地，走向智慧製造，以自動化減少人力，快速調整及客製化產品，已成製造業發展的新趨勢，簡單說就是在產線上導入機器人作業。

胡竹生說，傳統機器人體積龐大，臂長與構型彈性較少，難以因應現今少量多樣、快速生產及複雜精細的生產需求。

工研院全力整合機械、資通訊、電子等跨領域，以AI人工智慧、5G、雲端通訊等科技，研發出領先市場的「七軸驅控整合式關節機器手臂」，體積小巧，七個轉軸宛若人類的肩膀、手肘和手腕等關節，能自由操控轉動角度和方向。

胡生竹說，七軸機器手臂是把馬達、驅動器、編碼器、感測器、電源轉換等元件，全都整合在手臂裡，有七套驅控整合模組，不僅方便與人類協作，同時能滿足所有轉動需求，與六軸相比，手臂動作更靈活、穩定。

七軸機械手臂總重15公斤，可舉起約5公斤的物品，精準度與誤差度的重現性為0.02毫米，展現驅控模組機械手臂的高精準度、高重複性與高穩定性，加上體積輕巧及模組化，將能因應不同產業的需求，變化組合手臂軸數。

胡竹生強調，這款七軸機器手臂，未來若整合AI視覺辨識、夾具或機器手掌，就能讓機器人具備自動辨識、即時追蹤及精準夾取物體等功能，將可應用在輕工業加工、家居服務與生醫照護等工作。

(中時 )