新北市三峽區公所15日將舉辦「親子童樂會」活動，在龍埔國小設置五大主題遊樂區，有舞台表演、氣墊遊樂區、童玩體驗、DIY創作，今年也特別舉辦新手奶爸包尿布比賽，鼓勵爸爸參與育兒。三峽區長周晉平表示，活動全程免費，主要是希望推動親子互動、性別平等，呼籲家長帶著孩童一起參與。

三峽區公所表示，去年舉辦親子童樂會後就收到不少民眾的好評，今年再次續辦，除了規畫不同種類的遊戲區外，也將氣墊溜滑梯、跳跳床、歡樂釣魚池、復古彈珠臺、歡樂套圈圈、棒球九宮格、彈跳乒乓等趣味體驗遊戲融入活動中，現場也設有特別規畫區，讓民眾體驗歡樂遊園車和造型氣球。

周晉平表示，這次在龍埔國小舉辦活動是希望提供更多友善的親子同樂環境，現場有寓教於樂地震體驗車和性平CEO企鵝，推動親子互動及性別平等，新手奶爸包尿布比賽也是首次舉辦，希望育兒爸爸一起來同樂，用愛陪伴，享受溫馨親子互動時光。

(中時 )