統一獅在8日擊敗中信兄弟奪下隊史第10座總冠軍，將在14日於台南舉行總冠軍封王遊行，隊總冠軍教練團、選手、萊恩及Uni Girls也將搭乘雙層觀光巴士，遊行路線也出爐，將從台南棒球場出發，途中將短暫到安平天后宮還願。

統一今年克服系列賽1勝3負的劣勢成功逆轉，繼2013年後再奪總冠軍，本周六將舉行封王遊行活動，將在下午2點從台南棒球場出發，預計2點半抵達安平開台天后宮還願。

統一獅年初開賽前即有前往開台天后宮祭拜，此次奮力奪冠，一定要安排球員前往還願及感謝廟方對球隊的支持；而第二站的台南市美術館2館則預計下午3點抵達，遊行活動預計下午3點半結束並返回到棒球場。

台南市政府市長黃偉哲也致電向獅隊祝賀，他表示，歡迎所有獅迷朋友及市民，當天一起到遊行沿線為統一獅加油、慶祝，更歡迎大家把加油牌、加油旗，以及想對統一球員表達的祝福大方秀出來，讓球員們感受到台南的熱情與身為台南地主隊的驕傲。

最後，也要呼籲前來參加遊行的獅迷們，展現熱情之餘，請務必遵守交通規則，注意自身與他人的安全，切勿追車或與遊行隊伍太過接近，以免發生危險。

統一封王慶祝遊行外，最讓台南市市民及棒球迷期待的封王感謝見面會，也預計遊行結束後，於台南棒球場場內熱鬧開始進行，將開放內野草皮及內野看台區，提供民眾免費進場參與封王慶祝活動，當天將於14點開放球迷進場，回饋熱情廣大球迷支持，當天進場參加活動將贈送橘色彩帶、科學麵及麥香飲料，限量贈送送完為止。

配合政府防疫政策，進場仍屬「實名制」，進場前請至現場服務攤位填寫實名資料，現場繳交，並攜帶相關證件確認本人後予以入場參加活動。

統一獅奪下隊史第10座總冠軍。（統一獅提供）

(中時 )