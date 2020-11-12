台南市消防局最新年度月曆仍有俊男美女上陣，不刻意訴求肌肉猛男。（台南市消防局提供／程炳璋台南傳真）

台南市2021年消防月曆中，有消防員救難過程畫面。（台南市消防局提供／程炳璋台南傳真）

每年各縣市推出消防月曆都備受期待，台南市消防局12日公布2021年消防月曆，12張照片仍有俊男美女，主題為救難與宣導照片，不再一味跟風拍肌肉猛男。

台南市消防局日前舉辦「火速逆行者」消防攝影比賽，從400件參賽作品中選出12張照片，作為明年度的台南市消防月曆。

台南市推出的最新消防月曆不再主打肌肉猛男，而將救難與宣導過程照片當作主題，將台南市消防建築與搜救犬都入鏡，獵取消防人員英勇、帥氣的瞬間，同時強化民眾防火、防災觀念，月曆封面由消防員與奇美博物館做為主題。

台南市長黃偉哲表示，今年消防月曆不著重肌肉男，主要是消防照片不是秀健美圖像，而是展現他們在災難時出生入死的搶救身影。他並感謝奇美企業贊助1萬份台南市消防月曆，讓消防月曆發表得以順利推行。

這次攝影比賽經過4階段評選，從400件參賽作品中，選出前3名，另有20件優選與30件佳作獎。台南市消防局長李明峯表示，攝影比賽邀集全台攝影好手，透過鏡頭表現消防人員英勇氣度，紀錄府城消防風采，提升消防整體形象。

(中時 )