雙美(4728)前三季合併營收為新台幣5.6億元，營業利益2.09億元，稅後淨利1.36億元，EPS 2.5元，分別較去年同期成長27％、37％、19％、19％。

受惠於中國大陸良好地控制新冠疫情的基礎，今年第三季度已明顯深刻體會到後疫情時期報復性醫美消費需求的熱潮，加上第四季度中國大陸十一長假、雙11、雙12、中秋節、聖誕節等節日消費旺季的刺激帶動，將挹注雙美第四季整體營運保持成長態勢。

雙美表示，第三季受惠於占公司整體營收高達9.9成的旗下膠原蛋白植入劑銷售業績保持年增11％的態勢，逆勢在傳統醫美產業的拉貨淡季以及疫情影響物流的挑戰下，單季營收仍繳出穩健成長的成績單，創造台南廠整體產能利用率仍達近滿載的水位，惟因補徵稅款影響整體營運表現，使得雙美今年前三季整體毛利率、營業利益率80.42％、37.36％的原因，排除一次性補徵稅款共計人民幣約990.17萬元後，稅後淨利1.78億元，則較去年同期成長55.5％。

(時報資訊)