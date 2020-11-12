儘管業界盛傳蘋果將在2021年初推出新款iPhone SE手機—或可能名為「iPhone SE Plus」，但天風證券知名蘋果分析師郭明錤表示，此款最新平價iPhone最快要到2021年下半年才會現身。

百思買最近為「iPhone SE Plus」生產了一款螢幕保護膜，而郭明錤此前也曾預期新款iPhone SE將隨之登場，不過，他現在改口這兩個產品都不會很快推出。雖然他沒有具體說明新的推出日期或時程，但向投資人表示，「iPhone SE Plus」不會在2021年上半年亮相。

郭明錤在最新出具的投資人報告，特別點名了蘋果供應商玉晶光（Genius Electronic Optical）。他在報告中警告，市場高估了該公司的營收和毛利率。

他表示，同業競爭加劇將導致玉晶光10月營收不如市場預期，且我們預期這場競爭將在2021年加劇。市場預期2021年上半年會推出新款iPhone SE手機，帶動玉晶光的出貨量能，但我們認為明年上半年不會有新款iPhone SE手機。

玉晶光10月合併營收月減11.08%、年增12.63%，為16.54億元。

此外，郭明錤表示，玉晶光拿到的iPhone 13零組件訂單將不如iPhone 12，「我們預估玉晶光拿到的iPhone 13超廣角鏡頭訂單比重，將從iPhone 12的5成下滑至3成。他並表示，這樣的預期雖反映日益激烈的競爭，但玉晶光在品質方面也可能存在問題。他先前曾點名玉晶光在iPhone 12手機鏡頭生產上面臨品質問題。

(時報資訊)