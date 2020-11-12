新光三越台北站前店周年慶今（12日）開打，打出全館包含化妝品單筆滿2000送200，早上9時就有人排隊搶化妝品，資生堂站前獨家款百優乳霜超值組150組、精露除皺組50組都秒殺，11時開門前人潮破千人；首日人潮上看7.3萬人較去年多1成，目標業績4.6億元與去年持平。

今首日化妝品、家用/家電和服飾3大類買氣高，因家庭客多、散客多，加上天氣轉涼，服飾買氣佳，Roots連帽上衣和外套都是原價2980元、2.7折後特價830元，搶購人潮從店門口排到樓梯口。

首次APP限定搶券燒點，前一天APP扣10點索券，當天現場兌換，今、明2天可兌換的洗碗精500瓶、橄欖油300瓶都秒殺，明起至22日可扣點兌換的清潔液、面膜、保養品、香水，份數在300份至1000份間，價值最高800元。

新光三越台北站前店周年慶首日化妝品區擠滿搶購人潮。（郭家崴攝）

壓軸周年慶必買9大夯品，有雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蔻小黑瓶、資生堂百優特惠組，都打到4折起，加上Roots連帽外套、寶可夢象印限定版保溫瓶、飛利浦Latte go全自動咖啡機、Homedies等品牌按摩槍、Nike RYZ365網美鞋、Porter斜背包都是必買商品。

今年因疫情沒有外來觀光客，新光三越經營230萬會員有成，展現內需爆發力，周年慶首波、第2波至今全台業績成長3％，有全館單筆滿3000送300的「369方程式」，客單平均提升1成；今年設計師服飾流行調性明顯，周慶期間業績成長2至3成，是近3年買氣最好；疫情期間休閒需求高，高爾夫相關像是J.Lindeberg等品牌成長3成。販促部協理孫紹堃表示，全台周年慶200億元業績一定達成，全年800億元營收有機會達標。

新光三越台北站前店周年慶Roots連帽上衣和外套都是原價2980元、2.7折後特價830元，吸引搶購。（郭家崴攝）

新光三越台北站前店周年慶首日11時開門前有上千人排隊。（郭家崴攝）

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