海巡隊員持續搜尋並詢問目擊者當時狀況。（海巡署提供／王志偉花蓮傳真）

到今天中午，空勤總隊持續搜落水海域。（海巡署提提供／王志偉花蓮傳真）

每年11月至隔年2月是全台鰻苗捕撈期，花蓮溪出海口是最佳捕撈地點，不過東北季風增強，海浪強勁，昨晚近12時，48歲陳姓男子在花蓮溪口捕撈鰻苗時，遭大浪拍打落海失蹤，海巡署東部分署第九巡防區指揮部獲報，動員岸際巡邏組、海巡艇及空偵機趕海域徹夜搜尋，到了今白天仍未尋獲。

海巡署第九巡防區指揮部表示，落海陳男，住新城鄉，他與另一友人相約前往花蓮溪口南岸，搭起鰻寮，並沿著出海口捕撈鰻苗，晚間，同行友人因腳踝被石頭打傷上岸，陳男一人於出海口持續捕撈。

同行友人轉述，當時陳男捕撈鰻苗區域近出海口邊緣，正要提醒注意安全時，陳男就被浪拍打並遭浪捲走失蹤。陳男身著藍色青蛙裝及黃色雨衣，截至今天中午仍未尋獲。

已動員搜救車16車42人、海巡艇2航次、空勤總隊直昇機2架，現場由海巡、消防、救難單位等人員持續搜救中。

由於鰻苗價格高，每年此時，花蓮溪出海口海灘一帶，都可見到有人搭起鰻寮，徹夜捕撈，不過，海巡署第九巡防區指揮部說，因受東北季風影響，天候海象較為不穩定，花部海域持續有強陣風及長浪發生，呼籲民眾海象不佳避免自行下海捕撈，以免發生不幸意外。

(中時 )