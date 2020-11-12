每年11月至隔年2月是全台鰻苗捕撈期，花蓮溪出海口是最佳捕撈地點，不過東北季風增強，海浪強勁，昨晚近12時，48歲陳姓男子在花蓮溪口捕撈鰻苗時，遭大浪拍打落海失蹤，海巡署東部分署第九巡防區指揮部獲報，動員岸際巡邏組、海巡艇及空偵機趕海域徹夜搜尋，到了今白天仍未尋獲。
海巡署第九巡防區指揮部表示，落海陳男，住新城鄉，他與另一友人相約前往花蓮溪口南岸，搭起鰻寮，並沿著出海口捕撈鰻苗，晚間，同行友人因腳踝被石頭打傷上岸，陳男一人於出海口持續捕撈。
同行友人轉述，當時陳男捕撈鰻苗區域近出海口邊緣，正要提醒注意安全時，陳男就被浪拍打並遭浪捲走失蹤。陳男身著藍色青蛙裝及黃色雨衣，截至今天中午仍未尋獲。
已動員搜救車16車42人、海巡艇2航次、空勤總隊直昇機2架，現場由海巡、消防、救難單位等人員持續搜救中。
由於鰻苗價格高，每年此時，花蓮溪出海口海灘一帶，都可見到有人搭起鰻寮，徹夜捕撈，不過，海巡署第九巡防區指揮部說，因受東北季風影響，天候海象較為不穩定，花部海域持續有強陣風及長浪發生，呼籲民眾海象不佳避免自行下海捕撈，以免發生不幸意外。
(中時 )
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