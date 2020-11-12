國內電商momo購物網因為在雙11購物節打出書籍6.6折的優惠，遭到獨立書店串連歇業抗議，今天寶瓶文化總編輯朱亞君也表示，寶瓶全書系將在momo購物網下架，以此舉響應抗議。

近年因中國電商而帶起的雙11購物節風潮，也已延燒至台灣，昨天在台灣多數電商都祭出折扣優惠價格吸引消費者。國內大型電商momo購物網甚至打出書籍下殺6.6折活動，引起許多獨立書店不滿，認為此舉以出版品進行折扣戰、削價競爭，對實體通路、出版業都是極大傷害，因此約40多間書店串連，在昨天11月11日以歇業關門作為抗議，也引起社會輿論熱烈討論。

今天寶瓶文化總編輯朱亞君也在個人臉書發表貼文，表示從此刻開始，「寶瓶全書系在momo下架。」以此舉反對momo購物網用書籍出版品打折扣戰。

朱亞君以「寫給寶瓶作者與讀者」作為標題，文章開頭就表示歉意，她寫道，「我努力溝通了3天，還是要發這個聲明。」朱亞君說，她從事出版業近30年，「大家至少在理解這個產業的成本結構下，秉持著一個尊重做事，不會被強暴」。

她表示，這一生都投入在出版業，無法看著大環境弄殘這個產業，「寶瓶很小，一個月就2至3本書，撼動不了什麼，但我盡我的努力在該抗議的時候不缺席」。

朱亞君也向寶瓶出版的作者致歉，表示每一本書都是心血，「少了一個通路，我們會更努力在其他通路。」她說多年來都很努力在開發新作者、拓展讀者面向，但也因此不能坐視書籍被賤賣。（編輯：張芷瑄）1091112

(中央社)