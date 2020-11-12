大陸龍頭鋼廠寶鋼12月熱冷軋重啟漲勢，每噸漲人民幣100元，另一家大鋼廠鞍鋼也開出12月內銷盤價，同步漲人民幣100元；中鋼(2002)預計將於本周五開12月單月盤，可望順勢續漲；挑戰連續第六個月漲價。

寶鋼在本月盤價小幅壓回後，隨著原料價格續漲以及需求仍佳，12月重開高盤，包括厚板、熱軋、普冷等多項鋼品都開漲盤，每公噸調漲人民幣50～100元，僅電磁鋼片維持平盤。

繼大陸寶鋼之後，大陸另一家大鋼廠鞍鋼11日也開出12月內銷盤價，呈現平高盤，除中厚板產品維持平盤外，熱軋、冷軋、鍍鋅、線材等多項產品每公噸調漲人民幣100～150元。

隨著大陸大廠鋼價續漲，中鋼預定將於明天開12月單月盤，可望順勢續漲，挑戰連續第六個月漲價，業界預估12月熱軋每噸約漲300至500元，漲幅比本月縮減，以預留明年第一季的上漲空間。

鋼鐵股第三季隨著鋼市復甦，像是中鴻(2014)、燁輝(2023)等轉盈或是新光鋼(2031)獲利增加；但今日鋼鐵股開高走低，包括中鴻、燁輝、新光鋼等盤中翻黑。

中鋼12月內銷盤價續看漲，中鴻12月盤價亦可望跟進續開高盤，亦連續第六個月調漲。

下半年鋼市復甦，鋼價呈現連續漲勢；中鋼審慎樂觀期待這波榮景，能延續到至少明年第一季。

第三季隨著鋼市復甦，中鴻等單季均轉盈。中鋼第四季鋼價續揚，中鋼第四季力拚賺錢並且全年將努力扭轉前三季的虧損；今年中鋼仍以獲利為目標。

燁輝第三季本業及業外同步轉好，單季每股賺0.61元，並扭轉上半年的虧損，前三季轉盈，前三季每股淨利0.16元。

(時報資訊)