偏綠的台灣智庫今公布最新民調，民眾認為台灣民主化後的四位總統中，李登輝最有「領導力」為34.2％、其次是蔡英文30.9％、馬英九16.3％、陳水扁5.1％。

台灣智庫共同創辦人林佳龍認為，台海危機上，兩國論支持度很高，但是要為了兩國論去付出代價，會嚇走務實獨派及中間派，台灣人認同是很微妙。

前總統李登輝7月30日過世，台灣智庫也將舉辦「李登輝學」座談會。林佳龍表示，他是從三月學運的反抗者、後來研究李登輝的研究者到最後加入李登輝團隊的追隨者。台灣智庫這週日開始展開一系列「李登輝學」的講座，明年1月15日李前總統冥誕當天，舉辦為期兩天的李登輝學研討會。

這次民調也發現，56.0％的民眾對於李登輝總統當時處理台海飛彈危機的方式表示肯定。

69.5％的民眾同意李登輝總統，在1999年提出兩岸關係關係是兩國論的觀點。58.4％的民眾同意李登輝總統，曾預言共產中國必然分裂的觀點。

民調還發現，65.5％的民眾認為李登輝總統是一個「重視國家整體利益大於個人利益」的總統，77.3％的民眾認為李是個「值得信賴，能夠領導國家」的總統，的民認為李是一個「決策果斷且領導強而有力」的總統是76.6％。

66.9％的民眾認為李是一個「用人唯才，能夠選擇適當的人擔任政府官員」的總統。72.3％的民眾認為李是一個「能夠促成合作並且解決問題」的總統。67.1％的民眾認為李是一個「對人民信守承諾」的總統。73.4％的民眾認為李是一個「在意一般老百姓需要」的總統。84.2％的民眾認為李是一個「有智慧」的總統。

87.6％的民眾認為李的「元首外交」，對於提升台灣的國際地位有幫助；70.2％的民眾對於李提出的「務實外交」表示肯定。

至於台灣的認同部分，61.6％的民眾認為自己是「台灣人」，33.6％認為自己「兩者都是」，僅2.7％認為自己是「中國人」。若只能在「台灣人」或「中國人」兩者選一，86.8％的民眾認為自己是「台灣人」。

台灣教授協會代理會長陳俐甫認為，民調看來，連國民黨有近一半的人是肯定李總統，是否當初開除李登輝不是多數國民黨真正民意？至於蔡總統尚未蓋棺論定，還有機會往前邁進。

民進黨立委范雲說，就國家認同部分，台灣人認同已然成形，且非常的確定與穩定；而李登輝的兩國論，只剩下國民黨支持者不支持，連民眾黨支持者都超過7成肯定李登輝的兩國論，在總統評價部分則呈現李登輝、蔡英文爭鋒情形。

這次調查針對台閩地區22縣市，年滿18歲的一般民眾進行訪問，調查時間：109年11月05日-109年11月07日； 以市話進行抽樣調查，共完成1,076份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點；並經過人口、戶籍、性別、年齡及教育程度加權處理。

(中時 )