香港4名立法會議員喪失議員資格，陸委會昨天指責，北京此舉形同「褪去羊皮的狼」，以國安之名任意宰制香港立法會，罔顧民意、侵害港人權利。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天發布「答記者問」批評陸委會發表挑釁性言論，插手香港事務，是徒勞的，無效的。

陸委會昨天下午透過書面表示，民主社會的立法機關，應包容多元意見、允許不同看法。北京一再扼殺香港言論自由，脅迫香港立法會成為一言堂，印證「一國兩制」毫不尊重民意，現已形同「褪去羊皮的狼」，肆無忌憚地侵害港人應有權利。

陸委會並強調，當前的香港情勢受到國際社會高度關注，當局濫加箝制港人政治權利與民主自由，不但無助於香港情勢穩定，將引發更大爭議與批評，同時也要為香港的沉淪負最大責任。

朱鳳蓮今天回應，大陸全國人大常委會依據《憲法》、《香港基本法》和《香港國安法》有關規定，對香港特區立法會議員資格問題作出決定，是堅持和完善「一國兩制」制度體系、落實香港基本法和香港國安法等有關規定的必然要求，是維護香港法治和特區憲制秩序的必要之舉，合情合理，合憲合法。

朱鳳蓮表示，民進黨當局出於「台獨」政治企圖，瘋狂攻擊汙蔑全國人大常委會有關決定，大肆插手香港事務，再次暴露其政治操弄、亂港謀「獨」的卑劣企圖，是徒勞的，無效的。

(中時 )