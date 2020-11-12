台南大學「知識應用暨網路服務研究中心」與合作廠商，將共同研發的「AI-FML雙語學習機器人」，及出版書籍「AI-FML人機共學」的版稅，全數捐贈「博幼基金會」。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

國立台南大學「知識應用暨網路服務研究中心」與合作廠商，將共同研發的「AI-FML雙語學習機器人」，及出版書籍「AI-FML人機共學」的版稅，全數捐贈「博幼基金會」。靜宜大學校長暨博幼基金會董事長唐傳義說，感謝南大與廠商的善舉，讓資源缺乏的博幼孩童能與先端科技教育整合；台灣在培育精英同時，也能協助資源缺乏的孩童，為教育做出貢獻！

唐傳義指出，未來是人機共學的時代，為讓博幼基金會的孩童擁有更多的AI雙語學習資源，此次南大團隊除了提供教材、缐上學習軟體及書籍等，多家廠商與出版社也共襄盛舉，幫助偏鄉弱勢學生學習。並希望拋磚引玉，喚起更多企業的重視，以弭平城鄉的英文數位落差。

台南仁德國小及高雄東光國小學生，到靜宜大學分享學習成果。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

博幼基金會成立18年來與靜宜大學緊密合作，針對學習資源不足的孩子，編纂合適的英文教材，並設計英文單字、文法等線上學習資源，也無償提供社會大眾使用。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

博幼基金會長期關注台灣偏鄉教育，透過教育改變孩子的人生！唐傳義說，博幼基金會成立18年來與靜宜大學緊密合作，針對學習資源不足的孩子，編纂合適的英文教材，並設計英文單字、文法等線上學習資源，也無償提供社會大眾使用。此次攜手南大與廠商，進一步將現有英文學習資源導入AI-FML機器人，可整合課本、線上與AI，大幅提升學習效益。

台南大學資工系教授李健興表示，該校執行科技部「數位經濟計畫AI分項及產學合作計畫」，與女媧創造、慶奇及心統等科技公司，共同建構符合美國電機電子工程師學會標準的AI-FML雙語學習機器人，並導入臺南市及高雄市多所學校，累計使用雙語AI機器人互動學習的中小學生逾8萬人次。

在世一文化出版社的協助下，今年9月出版了「AI-FML人機共學」一書，並將該書版稅全數捐贈博幼基金會，善盡大學社會責任，讓孩童與AI雙語機器人共同學習，提升語言競爭力！

唐傳義指出，靜宜大學近年積極建立大數據資料庫及適性教材，透過「精準教育」掌握個別學生的能力、進度等。博幼部分的同仁也在靜宜大學進修，透過資訊的導入，能準確提升學生的學習成效。

台南仁德國小及高雄東光國小學生，也到靜宜大學分享學習成果。唐傳義說，小朋友能設定議題，蒐集相關資訊，透過機器學習解決問題，這將是未來的競爭力！「科技素養」也是108課綱的精神，希望能普及每一個孩子。

李健興表示，臺南大學於2014年即與博幼基金會簽訂共同合作，幫助小朋友學習。透過試題反應理論(IRT)，孩童若答對題目，機器人會進階，規劃較難問題；若一直答錯，會設定為較簡單的題目，藉此瞭解應答者的「能力值」，並結合出版書籍跟機器人，提升學習動機及成效。

(中時 )