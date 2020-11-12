海巡署長莊慶達、艦隊分署分署長謝慶欽及台船董事長鄭文隆出席見證。（吳康瑋攝）

台海不平靜，自美國大選結果出爐後，共機頻頻越線擾台，對此海巡署為為強化西北及淡水海域巡護能量，新造一艘100噸級巡防艇配置於第二海巡隊，並於12日上午在台船基隆廠主持交船典禮，海巡署長莊慶達、艦隊分署分署長謝慶欽及台船董事長鄭文隆出席見證。

莊慶達指出，為加強守護藍色國土，海巡署推動「強化海巡編裝發展方案」，其中10070艇由台船基隆廠承造，該艇也是「28艘後續15艘採購案」的第3艘艦艇，最高航速可達30節，並勉勵同仁要善用新造艦艇，不負國人期待。

海巡署艦隊分署指出，該艇參考現有同型艇之設計為基礎，在既有經費下，改採用優規德國MTU高速主機，航速可達30節，續航力更達1200浬（約2160公里），藉由提升主機性能及改良機艙配置，增加船舶總重，有效提高航行穩度與適航性。

海巡署艦隊分署表示，該艇將發揮巡防艇卓越性能，機動應處海域突發事件，並與大型巡防艦靈活搭配，展現海上快打艦隊特性，有效捍衛主權及漁權，保障我國漁民海上作業權益與安全。

(中時 )