東港籍漁船全鎰發號在苗栗後龍外埔外海拋錨起火，空勤總隊直昇機救出船上5人，送往清泉崗機場。（海巡署第3岸巡隊提供／謝明俊苗栗傳真）

東港籍漁船全鎰發號在苗栗後龍外埔外海拋錨起火，空勤總隊直昇機救出船上5人，飛往清泉崗機場降落送醫。（海巡署第3岸巡隊提供／謝明俊苗栗傳真）

東港籍漁船全鎰發號在苗栗後龍外埔外海拋錨起火，空勤總隊直昇機救出船上5人。（海巡署第3岸巡隊提供／謝明俊苗栗傳真）

東港籍漁船「全鎰發」號，12日上午9時31分左右航經苗栗後龍外埔外海5.5浬處拋錨起火燃燒，海巡署獲報出動海巡艦艇及第3、4巡防區官兵援救，空勤總隊也出動空偵直昇機趕往救出船上全部5人，已緊急送往梧棲童綜合醫院檢查。

東港籍漁船全鎰發號，屬於CT4級，船上包含船長共有5人，12日上午9點31分左右，全鎰發漁船航經苗栗後龍外埔外海5．5浬處，發現船隻遭海浪衝擊破損，船長立即打「118」電話向海巡署第四巡防區求救，第四巡防區隨報海巡艇PP-10031號，緊急自台中港出勤，並通報空勤總隊派出空偵直昇機趕往，並轉報第三岸巡隊加入救援行列。轄區海巡署中部分署成立應變中心，由分署長進駐主持。

海巡署陸續指派2艘海巡艇出勤，但因外海風浪太大，有安全顧慮而返航，海巡署於是調派噸位較大的苗栗艦出勤，空勤總隊直昇機也在10點15分起飛趕往事發海域。

10點35分，空偵直昇機抵達事故現場發現漁船已全面起火燃燒，船上5人全部跳船求生，空偵直昇機立即評估決定以吊掛方式援救落海船員，並於10點57分開始吊掛作業，至11點15分將5人全部安全吊掛救上直昇機，其中一名船員輕微擦傷，另4人都無礙，空偵直昇機隨即飛往清泉崗機場，於11時23分降落，隨後由救護車送往梧棲童綜合醫院檢查中。

東港籍漁船全益發號在苗栗外埔外海發生火警

(中時 )