行政院會上午聽取勞動部「優化技職校院實作環境計畫辦理情形」及「國際技能競賽推動成效」報告，蘇揆表示，透過國際競賽，可以讓我們的孩子打開視野，相互學習，有助於國家技能發展，勞動部應持續與其他國家進行交流合作，甚至是爭取主辦亞洲區技能競賽，藉以提升國家能見度與競爭力。

蘇揆表示，過去年代的觀念是「萬般皆下品，唯有讀書高」，但時代已不同，講究「讓專業的來」。蔡政府近幾年在技職教育發展上相當用心，除了4年(2017-2021年)投入80億元，優化技職校院的實作環境外，在「高教深耕計畫」中，也挹注325億元，讓技職校院能響應國家重點領域，對焦在地產業需求，提供學生實習實作場域。

蘇揆說，上上個月(9月17日)他參加全國技能競賽時就特別交代，疫情下工具機業者、機械業者加入口罩國家隊，幫助國家在那麼短的時間內，製造出那麼高品質的口罩，守護國人健康，但他們本身卻也受到國際疫情影響、不能外銷，於是政府趁此機會，給各個技職校院、勞動部所屬職訓場所的工具機及機械設備大舉更新，教育部、經濟部、勞動部共投入超過30億元，這不僅代表國家對防疫有功產業的尊敬，同時也體現政府對技職教育領域的用心。

蘇揆表示，截至目前，教學設備的更新率，技術型高中、技專校院已分別達90％、92％，受惠學生超過126萬人次。請教育部、勞動部持續掌握產業趨勢、投入資源，緊密結合產官學能量，培育產業所需人力，讓技職教育的孩子更有好的未來。

蘇揆也強調，台灣近年來參與國際技能競賽，成績越來越好，去年6月，政府全面提高各種技能競賽獎金，激勵青年及青少年投入技能學習，去年8月，台灣在俄羅斯喀山就獲得第3名佳績，國人也與有榮焉。透過國際競賽，可以讓我們的孩子打開視野，相互學習，有助於國家技能發展，請勞動部持續與其他國家進行交流合作，甚至是爭取主辦亞洲區技能競賽，藉以提升國家能見度與競爭力。

(中時 )