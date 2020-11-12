智冠科技（5478）公告第三季財報，第三季稅後淨利2.43億元，年增66％，每股盈餘2元。前三季稅後淨利7.43億元，年增67％，每股盈餘6.11元，前三季獲利表現穩站十年同期新高，帶動智冠12日股價強漲逾6％，收盤價88.8元。

智冠集團旗下在數位遊戲、網路廣告行銷、金融科技三大事業群穩健發展，帶動各季表現，2020年前三季主要子公司獲利情形，遊戲新幹線在2月推出新遊戲《三國群英傳M》、《古劍奇譚網路版》加入貢獻下，致獲利1.39億元，網路廣告行銷及金融科技子公司市場規模亦明顯成長，一帆數位獲利4,263萬元，藍新科技獲利2,045萬元，營收及獲利相較去年同期都有大幅提升。

展望第四季，智冠旗下研發子公司中華網龍旗下經典線上遊戲《武林群俠傳OL俠骨仁心》將於11月19日推出全新重製版本及伺服器，《吞食天地M》手遊也預計12月開放重點改版。

遊戲代理營運方面，遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行手遊《三國群英傳M》10月27日啟動大型改版，同時也舉辦大型行銷回饋活動，聯手全聯PXGo衝刺玩家消費力道。另外，線上遊戲《完美世界2 Online》也舉辦14週年慶活動，預期也有望為後續營運增溫。

智凡迪經銷合作夥伴美商動視暴雪，其暴雪平台上射擊新作《決勝時刻：黑色行動冷戰》將於本週五（11月13日）全台發行。

金融科技子公司藍新集團，今年則是全力推動實體商店《ezAIO簡單收》多元支付合作據點，並同步擴展行動支付使用場域，旗下簡單行動支付與台灣大車隊攜手合作，已於本月開放電子錢包《ezPay簡單付》App支付車資服務，積極擴大使用場域，要在一年內挑戰使用據點一萬個的目標。

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