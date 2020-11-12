曾國城12日主持衛視中文台《一袋女王》，他曾說過黃鴻升（小鬼）是他沒結拜的好兄弟，小鬼28日將迎接37歲冥誕，他表示：「小鬼是916走的，我對那一天比較敏感，那是他離開我的那一天。」他提及上禮拜夢到小鬼，「我們好像沒有交談，但是他是笑的，一派爽朗的笑聲，我們沒有講到話，我喊小鬼，畫面就跳掉了」。

曾國城感嘆，「今年當過沒過過最好，什麼年啊，還說2020愛你愛你，根本是惡靈惡靈」。談到大家最關心的尾牙場，他表示：「我每年不都2場，3場了不起，沒時間接，有接到就高興死。」節目滿檔收入無虞的他笑說：「不是缺不缺的問題，跨年才多少錢？歌手一場多少錢？我們還要站一整晚，又不能跟家人一塊；還有過年特別節目，又要忙兩天，那都是儀式感，我想要用這樣的方式跟大家過節。」

曾國城笑憶跨年主持經驗。（衛視中文台提供）

曾國城今年與徐凱希接下高雄義大世界跨年主持，被問到是否怕遇到去年倒數不同步的窘況，他坦言，「跨年時間點很重要，真的要同步，如果台上、台前、台後時間不一樣，非常可怕，不能剩30秒又說多1分鐘，知道時間不一樣，我會無心其他事，災難耶這個」。他笑稱有次三地連線放煙火也超可怕，因為通訊會有時間差，根本不清楚對方說什麼，他相當期待煙火秀，「在山谷裡放特別好看」。

至於副業的部分，曾國城表示今年曾拌麵受疫情影響，3、4、5月業績大好，但後來遇到停滯期，平均算下來跟去年差不多，據他所知，今年有辦員工旅遊，至於年終，「我是吉祥物不曉得耶，我們有執行團隊，年終不是我批准，應該至少1個月」。

(中時 )