【現場直播】又增5境外移入確診！ 疫情指揮中心召開臨時記者會｜2020.11.12

中央流行疫情指揮中心今日宣布，國內新增5名新冠肺炎境外移入個案(案586至590)，均為來台工作的印尼移工，在居家檢疫期滿採檢確診。其中1名移工因未如實通報有發燒，恐面臨10-100萬元的罰鍰。截至目前，國內共累計589名確診案例。

指揮中心發言人莊人祥表示，5名個案分別於10月28日及29日自印尼搭機來台，入境後至集中檢疫所檢疫。其中案590於10月29日至11月11日有輕微發燒症狀，僅自行服藥未向檢疫所人員通報，其餘4人檢疫期間均無症狀。5人分別於11月10日及11日進行檢疫期滿前採檢，因檢出陽性於今日確診，目前住院隔離中。

案590班機座位圖。(指揮中心提供)

莊人祥表示，案590在集中檢疫所沒有誠實申報症狀，等到確診後才坦言自己好幾天都在發燒，但回頭看當時的體溫紀錄，數字卻不對，會請衛生局調查後依法處置，罰鍰金額可能高達10-100萬。居家檢疫期間，我們有提供體溫計，讓他們自己量體溫，自己填寫，案590違反的是沒有自己填的部分，也許語文也是個溝通上的問題，近期已請勞動部的專門人員每天詢問移工的狀況。

對於5名個案的接觸者，莊人祥表示，由於案586至589入境後至檢疫期間無症狀，且未與他人接觸，因此無須匡列接觸者；案590接觸者暫匡列91人，包括同班機接觸者及同車接觸者等，均列自主健康管理。

指揮中心統計，截⾄⽬前國內累計589例確診，分別為497例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、532人解除隔離、50人住院隔離中。

(中時新聞網)