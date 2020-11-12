苗栗選手在全民運動會締造佳績，勇奪10面金牌、7面銀牌及12面銅牌，12日苗栗縣長徐耀昌等人接見頒獎表揚，全國總獎牌數排名第9名。（何冠嫻攝）

苗栗縣運動員與教練參加109年全國全民運動會締造佳績，勇奪10面金牌、7面銀牌及12面銅牌，全國總獎牌數排名第9名，其中單項部分以柔術及民俗體育項目各獲得3金，以及運動舞蹈、槌球、木球及健美等各獲1面金牌。12日苗栗縣長徐耀昌頒發獎勵金共224萬3750元，表揚並鼓勵選手繼續突破自我，為縣、為國爭光。

縣府教育處說明，今年全國全民運動會苗栗拿下10金、7銀、12銅，還有13個第4名、14個第5名和8個第6名。徐耀昌表示，苗栗縣代表選手表現亮眼，總獎牌數全國排名第9，是近10多年來最佳，自己曾擔任長達15年的體育會理事長，任內與縣府致力推廣體育運動，儘管一路坎坷，但教育團隊和各級學校仍戮力以赴，持續穩定發展、進步。

苗栗選手在全民運動會締造佳績，勇奪10面金牌、7面銀牌及12面銅牌，12日苗栗縣長徐耀昌等人接見頒獎表揚。（何冠嫻攝）

12日徐耀昌與教育處長邱廷岳、副處長葉芯慧、縣府諮詢委員賴昌秀及縣體育會總幹事謝鈞拔等人，頒獎表揚全民運動會奪牌的選手與教練，肯定教練和選手全力以赴為苗栗爭光，並頒發224萬3750元獎金，其中柔術選手張穎竺在女子柔術項目拿下對打金牌、格鬥銀牌、寢技第4名，加上連霸獎勵，獲得22萬餘元獎金。徐耀昌鼓勵優秀選手們繼續接受挑戰，自我突破。

(中時 )