金門航空站主任洪念慈今（12）日頒獎表揚〈飛安宣導〉寫生、壁報比賽的得獎學生。（李金生攝）

金門航空站今（12）日頒獎表揚〈飛安宣導〉寫生、壁報比賽的得獎學生，來自15所國中、小的百餘位同學用繽紛色彩揮灑「飛安第一」的作品也同步展覽，與搭機旅客分享「飛行安全、人人有責」的正確觀念。

今年度飛航安全宣導周9大主題是「機場四周及公告區域禁止從事遙控無人機飛航活動」、「機場四周禁止施放有礙飛安物體」、「飛機上限制使用行動電話及相關電子用品」、「禁止攜帶上機及必須託運之危險物品」、「請勿傳遞危害飛航安全不實訊息」、「機場四周禁止飼養飛鴿」、「機場四周燈光照射角度限制」、「空側地面作業安全」及「空側安全危害通報」。

金門航空站機器人「金小讚」也加入向搭機旅客宣導飛安的行列。（李金生攝）

得獎同學也獲邀「遊」機場，包括體驗安檢通關和參觀示範消防救援。（金門航空站提供）

金門航空站主任洪念慈表示，今年共有13所國小100位學生參加飛安宣導國小寫生比賽，另有2所國中提交壁報比賽作品參與競賽，得獎作品同時於旅客通關安檢線旁的走廊展出。

頒獎現場舉辦有獎徵答，從小扎根正確飛安常識，豐富的獎品也讓小朋友好開心。（李金生攝）

得獎小朋友開心合影，「確保飛安」大家一起來！（李金生攝）

得獎同學也獲邀「遊」機場，包括體驗安檢通關和參觀示範消防救援，同時在頒獎現場舉辦有獎徵答，從小扎根正確飛安常識，豐富的獎品也讓小朋友好開心。

(中時 )