大陸國家郵政局監測資料顯示，從11月1日至11日，全大陸郵政、快遞企業共處理快件39.65億件，其中11月11日當天共處理快件6.75億件、年增率達26.16％，再創歷史新高。

2020年是郵政快遞業連續第11次系統組織迎戰業務旺季。今年旺季範圍是自11月初至2021年春節（2月12日）前夕，期間各電商平台的系列促銷活動將帶動快遞業務量的顯著增長。根據預測，「雙11」期間（11月11日至16日），業務量將達29.7億件，比去年同期增長28％左右，日均快遞業務量達4.9億件，約是日常業務量的2倍。

據澎湃新聞報導，韻達北京分撥中心體現了綠色發展的理念，可循環包裝袋以及環保袋的比例有了大幅度提升。而大陸國家郵政局相關負責人也表示，經過10次迎戰旺季服務保障工作，郵政快遞業已經形成一套相對成熟的經驗，應對高峰的能力得到有效增強，但由於「雙11」期間要承擔超出平常2倍的業務量，快遞企業的末端壓力較大，尤其快遞員勞動強度非常大。

(旺報 )