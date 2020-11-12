83歲香港資深女星余慕蓮，在周星馳電影中扮演丑角而爆紅，然而日前卻驚傳她罹患血癌，因肺纖維化和血管炎住院，甚至一度住進加護病插管治療，需要施打強心針幫助心臟跳動，情況相當危急，所幸目前情況已有所好轉，她的知名時裝設計師好友鄧達智也透露好消息。

先前余慕蓮的好友薛家燕證實，她是因細菌感染而導致血管發炎，目前已經退燒，然而根據港媒報導，10日余慕蓮的病況依舊危急，已經很難自行維持生命，需要以強心針和機器輸入氧氣的方式，來幫助她呼吸，所幸鄧達智11日晚間終於收到好消息。

醫生指出，余慕蓮的肺部沒有惡化，抽痰也沒有發現血絲，目前含氧量為40至50度，降到30度才能夠拔管，讓她自行呼吸，鄧達智也表示，過去余慕蓮曾要他別掛念，但卻也擔心無法走出加護病房，鄧達智強調，做為朋友他會盡力協助，也希望明天會更好。

余慕蓮一度命危。(圖/翻攝自微博)

薛家燕也透露，她在半個月前和余慕蓮見過面，當時對方精神不錯，但對自己的病況已經有心理準備，還感慨「人一世，物一世，無論如何都是要走的」，所幸如今她終於脫離險境。

(中時新聞網)