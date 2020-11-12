長期待業靠父母親養的33歲黃姓女子，11日深夜在嘉義市溪興街的大樓住處，因受不了58歲母親碎碎念，一時情緒失控，拿約11公分的尖刀砍傷母親，將自己反鎖在房間裡滑手機，警方逮捕黃女，12日依殺人未遂罪嫌偵辦中。

警方調查，楊姓母親與黃姓女兒在客廳裡發生爭執後，黃女從皮包拿出水果刀，砍母親的腹部、背部，隨即回房間反鎖起來，楊母負傷打電話報案說「我被女兒砍了2刀」，再打電話通知外出的丈夫。

消防人員到場，目睹楊母渾身是血，客廳血跡斑斑，趕緊包紮送醫，醫院已動手術縫合，現在加護病房治療觀察。

警方戴防割手套、拿長棍、盾牌到場，黃女拒絕開門，警消人員徵得黃父同意，破壞門鎖進入房間，發現她淡定地滑手機，逮捕她回警局。

黃女對警詢有關凶刀去處、為何砍母親的動機，都回以「不知道」，警方後來詢問母親，才知道刀子是女兒從皮包裡拿出來的，循線在皮包內查獲約11公分的水果刀。

黃父透露，女兒長期情緒不穩，就醫10多年，11日有去看醫生，曾在台北工作，後來回家住，沒有工作，由父母供養，平時相處和睦，不清楚為何會發生此事。

黃女昨晚拒絕夜間訊問，也拒絕父親陪同受警訊，反倒是要求律師陪同接受警訊，警方請法扶律師到場。

(中時 )