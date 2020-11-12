兩性專家黃越綏因神準預測川普落選、妻子將會跟他離婚，被朋友視為「仙姑」，卻遭網友開嗆，要她閉嘴。今（12）日黃越綏正面回擊，強調是因川普對台灣友善，且自己又是以台灣優先，所以基本上是支持川普，且立場未變。

黃越綏昨在臉書表示，因預測了拜登會當選，以及川普若落選，恐怕他的妻子將會跟他離婚的預言後，在朋友眼中簡直快變成仙姑了。網友卻批她，「生菇辣！」且美國第一夫人都澄清是假新聞，怎麼還在說人家要離婚，「躲在床頭櫃偷聽來的嗎？看來老師也相信八卦」。

今日黃越綏在臉書強調，「因為川普對台灣友善而我又是台灣優先，所以基本上我是支持他的，而且立場未變。」疫情固然是致命傷，加上大陸市場的誘因，以及主流媒體一向與川普交惡已久，正可利用此大選作全面反撲，選情當然未必樂觀，有鑒於敗選後，可能面臨人財兩失的尷尬局面，才有感而發嘲諷，沒想到竟跟假新聞「撞衫」，「真是仙姑變磨菇」。

黃越綏表示，自己已經很久不看CNN，反而會看新唐人亞太電視台，只是沒想到和朋友閒聊的趣聞，卻被川粉拿來當批判的箭頭，甚至還人身攻擊，要她閉嘴或快退休，免得留下臭名，真是無妄之災。

黃越綏說，任何選舉過程有瑕疵或舞弊，當事人理要據理力爭，川普當然也不例外，其實自己前文的主要重點，只是想鼓勵台灣人要莊敬自強罷了，畢竟我們既非美國公民也無投票權，且該政府也還沒有公開宣布誰是當選者，何必「別人吃米粉咱喊燒」？

美國總統大選，因為川普對台灣友善而我又是台灣優先，所以基本上我是支持他的，而且立場未變。 疫情固然是致命傷，加上中國市場的誘因，以及主流媒體一向與川普交惡已久，正可利用此大選作全面反撲，選情當然未必樂觀。 更有鑒於選舉失敗後，可能面臨人財兩... 由黃越綏發佈於 2020年11月11日 星期三

(中時新聞網)