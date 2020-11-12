南投一名女學生A女，在2017年10月休學返回南投老家，為賺取學費及生活費，向長輩結拜的李姓男子拜師學水電技術，未料才上班5天，李男就連續四天在家中的客廳內對她進行性侵。原本A女礙於長輩交情不敢說出實情，但事後卻精神大受影響，家中長輩得知後怒告李男，一審遭判判8年並附帶民事賠償153萬，全案仍可上訴。

根據判決書，A女於民國106 年間為賺取學費、生活費，在長輩介紹下擔任李男之水電學徒，向他學習水電技術，未料年見她年幼可欺，竟利用教授水電技術之機會，上班第一天上就像A女示愛，將其壓在沙發上強吻臉、胸部、腰、臀部。

A女因擔心破壞家人與李男關係，隱忍不發而前往學習。但李男竟食髓知味，隔天就強行將A女拉到住處之沙發上性侵。事後的三天內，李男向A女表示若想領取工資就要配合與其發生性關係，結果遭到拒絕，李男竟不顧女方意願，又連續兩次在沙發上性侵她。

A女事後受到極大創傷，多次以簡訊暗示母親母親稱「我發生很嚴重的事」、「我很想死.」、「但我跟你說你先有心理準備」、「不要自責」、「我工作時被將軍廟那個老頭侵犯」、「復學前的時候」、「我實在不想講他」、「姓李的那個」、「將軍廟那個」... 「可是我沒保護好自己」、「你會不會氣我」... 「從今以後不會在這麼相信人」。

檢方查出，A女的手寫札記內容亦記載「開始工作有問一些過於有色的事情例如：『有沒有性行為過』」、「開始會講色的字眼例如：『想去汽車旅館、覺得下面很癢的感覺』」、「每天都帶我去強迫我脫下衣服跟他做性行為（我非常的反抗一直恐懼發抖）」、「我嚇到回家都在發抖」等語。

A女事後在家人支持下提告，南投地方法院依強制猥褻、強制性交判處李男8年刑期，目前全案上訴最高法院中，民事部分一審則判賠153萬元。

(中時新聞網)