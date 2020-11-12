紅人隊王牌強投包爾（Trevor Bauer）拿下今年國聯賽揚獎，而他拒絕紅人的合格報價，成為自由市場最大咖的球員，對於新東家，包爾抱持開放態度，而他過去大學時期與隊友、現洋基王牌寇爾（Gerrit Cole）不合的事情人盡皆知，不過包爾表示這並不會影響他是否選擇洋基，「歸根究柢，我想贏球。」

包爾與寇爾是棒球名校UCLA（加州大學洛杉磯分校）的校友，兩人都是學校王牌，雖然包爾的投球數據略勝寇爾，不過因為寇爾身材高大、球速更快，從大一時期就是球隊王牌，因此後來才加入的包爾只能在隊中排在第二號先發，根據包爾透露，寇爾在他大一時對他說「你打棒球沒前途」，從此種下心結，更被美媒認為是「死敵」關係。

包爾在奪下賽揚獎後，美媒也趁機訪問他，因為洋基通常不會放過任何網羅明星投手的機會，尷尬的是目前陣中王牌就是他以前的死敵寇爾。對此包爾說，「我對寇爾沒什麼偏見，我們在大學有一些分歧，但那是9、10年前的事了，我跟以前來比變化很多，我想他也是。」

洋基今年在美聯分區系列賽輸給了最後拿下美聯冠軍的光芒，如果包爾加入洋基，那洋基預計會強大到明年稱霸美聯，包爾表示他與寇爾這幾天沒有往來，但他絕對願意在適合的時機加入洋基。

「以結論來說，我很想贏。」包爾說，「我非常討厭輸球，這會讓我抓狂，世界大賽冠軍是我每年的目標之一，會希望將最優秀的選手聚集在一起，然後看看你們能走多遠，如果有機會，能再跟他一起打球，我會樂意接受的。」包爾強調兩人之間沒有疙瘩，「至少對我來說是如此，但我不能代表他發表意見。」

(中時 )