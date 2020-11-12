美國總統大選開票結果已經出來，幾乎所有主流媒體包括福斯在內，都宣稱拜登獲得勝利，川普敗選，但川普不服這個結果，揚言要走司法戰，為自己討回公道。對此，民進黨台北市議員王世堅認為，這場大選，因為搖擺州選票差距太過接近，不要說川普，如果是拜登也一定會提出質疑，要求重新認定。

王世堅在政論節目《新聞面對面》上表示，川普是否敗選還有待確認，因為川普的確有提出司法的權利。比方說搖擺州的內華達州選票才差36000張票，亞歷桑那州才差15000張選票，威斯康辛州只差2萬張票，賓州只差46000張選票，這些搖擺州的選票差距幅度實在咬得很緊，不要說川普連拜登都會提出質疑，也會要求重新認定。

王世堅接著表示，他認為川普事實上並未如外界想像的蠻橫，若川普發現官司勝算無望，或是重新計票的票數依舊無法影響選舉結果，川普會受到美國社會的制約，最終會和拜登順利交接。

「原因是什麼」？王世堅直言，第一個川普不考慮別人也要考慮自己，後面要如何再起和做人；第二點川普的兒子和女兒都很優秀，以後也有可能從政，考量許多因素，他認為美國社會有隱約的制衡力量會去制約川普。但因川普目前情緒還在鋒火頭上，所以讓川普把司法程序走到一個程度，這反而讓美國社會趨於更穩定。

(中時新聞網)