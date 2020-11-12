川普政府被爆出下令禁止政府機構和拜登團隊進行交接，現在美國有線電視新聞（CNN）再引述官員說法指出，川普政府還阻撓拜登獲取數十封外國元首的賀電。

美媒7日預測拜登勝選、入主白宮，全球各國元首相繼電賀拜登。

CNN報導，傳統上，美國國務院都會支持新任總統當選人的對外通訊工作，因此7日美媒相繼預測拜登勝選、入主白宮後，周末許多國家就已經發送賀電到國務院。

不過由於川普至今仍不承認敗選，川普政府也阻撓拜登團隊獲取國務院的資源，國務院官員透露，拜登團隊至今沒有收到數十封外國賀電。

消息人士說，後續外國元首們意識到美國國務院無法讓他們和拜登團隊搭上線，因此他們的團隊自己和歐巴馬政府時期的外交官聯繫，尋求協助如何對拜登團隊發送賀電。

至今，在沒有國務院的協助下，拜登團隊已經和好幾國元首聯繫上，拜登也已經和德國總理梅克爾（Angela Merkel）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）等通過電話。

一名熟悉拜登陣營狀況的消息人士描述拜登團隊在與外國元首熱線時遇到「出乎意料的挑戰」，指出他們還是比較希望使用國務院的資源。

過去，國務院的協助能讓這些通話更順利，CNN指出，通常美國國務院業務中心（United States Department of State Operations Center）能夠提供後勤及翻譯支援。

幸好目前這些賀電都不具有高度敏感性，多名消息人士說明，就算是過去順利交接的過渡時期，此時期進行的外國熱線通常也不會透過安全線路進行，歐巴馬政府時期的白宮幕僚長麥唐諾（Denis McDonough）說，過去這些賀電都是在公開線路上進行，另一名國務院官員指出，歐巴馬剛當選時還會用自己的手機和外國元首通話，不過差別在於，歐巴馬當時的通話仍會透過國務院業務中心，代表政府有他通話的紀錄。

即便媒體預測拜登勝選，不過川普欽點上任的聯邦獨立機構總務署（General Services Administration）署長墨菲（Emily Murphy）至今遲不宣布拜登為總統當選人，也拒絕簽署書面文件、發放給拜登團隊630萬美元的政權交接基金，《華盛頓郵報》（Washington Post）日前更引述華府官員說法披露，川普政府下令，在關鍵州選舉結果未定、川普競選團隊仍在進行訴訟期間，各大政府機構官員不要和拜登團隊進行交接。

(中時新聞網)