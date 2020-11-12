保七總隊第五大隊王姓男實務訓練生，11日騎機車沿台3線北上返隊途中，遭逆向違規廂型車撞擊。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

保七總隊第五大隊王姓男實務訓練生，11日上午9時56分，騎機車沿台3線北上要返回新竹分隊上班，卻在140公里處大湖路段，遭對向84歲張姓老翁駕駛的廂型車撞擊，造成王男向右滑行後倒地，身體多處擦傷，所幸傷勢不重，經送醫救治無生命危險，警方初步研判是張翁違規左轉釀禍，肇事責任有待釐清。

王姓男子為保七總隊第五大隊新竹分隊實務訓練生，11日上午他從中部住家騎乘機車，沿台3線北上要返隊上班，卻在140公里處大湖路段，遭違規左轉的廂型車撞擊，連人帶車滑行後倒地，所幸王男僅左小腿擦挫傷，經送醫包紮治療，沒有生命危險。

警方調閱路口監視器，發現張翁駕駛的廂型車當時由北往南行駛，卻疑似貪圖一時方便買東西，突然向左橫越雙黃線後逆向行駛，王男過彎後煞車不及發生擦撞，肇事雙方經酒測，酒測值為零，初步研判肇事主因是張翁違規左轉，詳細肇事責任有待釐清。

由於事故地點為彎道，張翁疑似沒有注意對向有來車發生車禍，大湖警分局表示，台3線彎道多，未遵守交通規則或車速一快就容易出車禍，呼籲駕駛人遵守交通規則及速限行駛，以維護自身及其他用路人安全。

(中時 )